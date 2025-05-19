Rıza Bayatlı’nın eşi, Ertan ve Erkan Bayatlı’nın anneleri Gülser Bayatlı’nın cenazesi Hacıbektaş Veli Vakfı’nda Dede Nurettin Aksoy’un gülbengleri eşliğinde düzenlenen hakka yürüme ve rızalık alma erkânının ardından Palabıyık Köyü’nde defnedildi.

Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal ve basın kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi