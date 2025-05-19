Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi’ni bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete açacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan Millet Bahçesi’nin müteahhit firmadan kaynaklanan bazı gecikme ve sorunlara rağmen söz verdikleri tarih olan 19 Mayıs’ta hemşehrilerinin istifadesine sunulacağını duyurdu.

Belediye Başkanı Aşgın, resmi açılışı ise Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla yapmayı planladıklarını kaydetti. Başkan Aşgın açıklamasında: “TOKİ tarafından çok fazla emek harcanarak Yüzüncü Yıl Millet Bahçemizi müteahhit firmadan kaynaklanan bazı gecikme ve sorunlara rağmen, resmi açılışı beklemeden, halkımızın kullanabileceği hale getirerek söz verdiğimiz tarih olan 19 Mayıs'ta Çorum'umuzun hizmetine açıyoruz. Millet Bahçemizin resmi açılışını, tüm sorunların giderilmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un da teşrifleriyle ilerleyen günlerde yapacağız. Bu çok güzel eser de güzeller güzeli şehrimize hayırlı olsun” görüşüne yer verdi.

Öte yandan Millet Bahçesi’nde bugün saat 17.00’de Çocuk Oyunları etkinliği de gerçekleştirilecek. Etkinliğe tüm Çorum halkı çocuklarıyla birlikte davet edildi.

Editör: Haber Merkezi