“Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Çorum’da Millî Bayramlar” konulu fotoğraf sergisinin açılışına Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Demirkıran, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

1923’ten günümüze Çorum’da kutlanan Milli Bayramlara ait arşiv fotoğraflarının yer aldığı sergi, geçmişin bayram coşkusunu bugünün ziyaretçileriyle buluşturdu.

Açılışta konuşan Vali Ali Çalgan, sergide yer alan fotoğrafların herkese unutulmaz anılar yaşatacağını belirterek; “Çok kıymetli ve anlamlı belgeler bunlar. O günleri anlamamıza, tefekkür etmemize vesile olacak. Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapılarak gezildi.

Editör: Haber Merkezi