Karaciğerde sentezlenen tripeptit bir molekül olan glutatyonun vücutta birçok önemli işlevi bulunduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, “Karaciğerdeki detoksifikasyon süreçlerinde büyük bir rol oynar. Detoksifikasyon, vücudun zararlı toksinlerden arınmasını sağlayan bir süreçtir ve glutatyon bu süreçte anahtar bir rol üstlenir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, glutatyon hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“SİGARA, GLUTATYON

SEVİYESİNİ ETKİLİYOR”

Yaşlanma süreci ve bazı sağlık sorunlarıyla birlikte glutatyon seviyelerinin veya kullanımının azalabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Berber, “Kronik hastalıklar, diyabet, tiroit problemleri, romatolojik hastalıklar gibi durumlar vücuttaki glutatyon seviyelerinin düşmesine neden olabilir. Aynı şekilde, aşırı sigara içmek veya çevresel toksinlere maruz kalmak da glutatyon seviyelerini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca glutatyon, serbest radikallerin nötralize edilmesi ve hücrelerin oksidatif stresten korunması gibi antioksidan fonksiyonlara da sahiptir” diye konuştu.

“HAFTALIK ALINAN SERUM,

ŞİKAYETLERİ AZALTIYOR”

Glutatyon seviyelerini artırmak ve vücudu desteklemek için çeşitli tedavi yöntemleri kullanılabildiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Berber, “Özellikle fibromiyalji ve kronik yorgunluk sendromu gibi hastalıklarda hastalar genellikle yaygın ağrı, vücut şişliği, enerji eksikliği, konsantrasyon güçlüğü gibi şikayetler yaşarlar. Bu yüzden haftalık olarak damardan C vitamini ve glutatyon serumu uygulayarak destek tedavileri uygulanmaktadır. Bu tedavilerin hastaların şikâyetlerinde belirgin bir şekilde azalmaya yol açtığı gözlemlenmiştir” ifadelerini kullandı.

“C VİTAMİNİ, GLUTATYONUN

ETKİNLİĞİNİ ARTIRABİLİR”

Glutatyon ve C vitamini birlikte kullanıldığında sinerjistik bir etki gösterebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Berber, “C vitamini, glutatyonun yeniden üretimini ve etkinliğini artırabilir. Ayrıca kollajen sentezini uyararak cilt sağlığını ve bağışıklık sistemini destekleyebilir. Bu kombinasyon aynı zamanda kalp-damar sağlığını korumaya yardımcı olabilir ve beyin fonksiyonlarını destekleyebilir” dedi.

“OZON TERAPİSİYLE BERABER

ETKİLER DAHA DA ARTABİLİR”

Glutatyon ve C vitamini desteğinin yanı sıra, ozon terapisinin de alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Berber, “Ozon terapisi, oksijenin ozonla zenginleştirilerek vücuda verilmesini içeren bir tedavi şeklidir. Bu tedavi, vücudun oksijen metabolizmasını düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve antioksidan etkiler sağlar. Glutatyon ve C vitamini ile birlikte kullanıldığında, ozon terapisi ile elde edilen sinerjistik etkiler daha da artabilir. Glutatyon ve C vitamini kombinasyonu, vücudun detoksifikasyon mekanizmalarını destekler, bağışıklık sistemini güçlend