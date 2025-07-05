Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Sokakta ikamet eden Başaran’ın genç yaşta vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Sibel ve Ayhan Başaran’ın kızları, Güldane ve Celal Başaran’ın torunu olan Elif Başaran’ın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Atçalı Köyü’nde toprağa verildi.

Merhumenin cenazesine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, bazı siyasi parti temsilcileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi