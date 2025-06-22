Bir süredir tedavi gördüğü hastalıkla mücadele eden Muhterem Düztaş, Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorlarının tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kıreymir Köyü nüfusuna kayıtlı, Zeliha Düztaş'ın eşi, İzmir'de yaşayan Erdem Düztaş ve gazeteci Ebru Çalık'ın babası, Çağpa Gıda Satış Yöneticisi Savaş Çalık'ın kayınbabası olan Muhterem Düztaş’ın vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi, 22 Haziran 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinde Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Çorum Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi morguna getirilecek.

Cenaze, vakıf binasında 14.00'de yapılacak helallik töreninin ardından Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kıreymir Köyü'ne götürülerek köy mezarlığında toprağa verilecek.

Çorum Haber, Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ile sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi