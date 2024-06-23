Olay, 21 Haziran akşam 22.40 sıralarında Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında borç ve maddi sıkıntı kaynaklı anlaşmazlık bulunan Fatma Kahraman (31) ve kocası R.K. (32) arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K., karısının başına tabancayla ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fatma Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ise cinayet zanlısı kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

ANTALYA'YA KAÇARKEN YAKALANDI

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan ortak çalışmalarda; R.K. (32) isimli şüphelinin teknik takip ve kamera çalışmaları sonucunda Antalya otobüsünde olduğunu belirledi. Saat 03.00 sıralarında Denizli'de otogarda yapılan çalışmada R.K., olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Editör: İHA AJANS