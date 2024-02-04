Toprak bir evin damı çöktü. Ev sahibi, çöken damın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son zamanlarda yağan kar yağışından dolayı su ve kar birikintisinin oluşması üzerine bir evin toprak damı çöktü.

Yalnız yaşayan Hatun Çıryanaklı (55) ise çöken damın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çıryanaklı’nın, hasta olduğu için evin üzerindeki su birikintisini temizleyemediği için damın çöktüğü anlaşıldı. Toprak evin birçok yerindeki çatlaklar ise dikkat çekti.