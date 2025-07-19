Bir süre önce rahatsızlanarak İstanbul'da hastaneye yatırılan eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci kökenli olan Altan Öymen'in hayatını kaybettiği hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Mehmet Altan Öymen, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur.

Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır. Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38’de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun” denildi.

Altan Öymen’in vefatı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş birer mesaj yayınlayarak Öymen’e Allah’tan rahmet, ailesi ve CHP camiasına ise başsağlığı diledi.



Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ