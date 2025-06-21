Arca Çorum FK’nın kanat oyuncularından Suat Kaya ve Eren Karadağ, yeni sezon için 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Kahramanmaraş İstiklalspor’la anlaştı. Kahramanmaraşspor’un sosyal medya hesabından bu iki oyuncu ile anlaşıldığı duyuruldu.

EREN, KAMP KADROSUNDAYDI

Arca Çorum FK ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Eren Karadağ, kulüp tarafından açıklanan Kayseri kampı oyuncu listesinde yer alırken, İstiklalspor’la büyük ölçüde anlaştığı Arca Çorum FK kaynakları tarafından da doğrulandı.

25 yaşındaki kanat oyuncusu Eren Karadağ, biten sezonda Arca Çorum FK formasıyla 38 resmi maçta forma giydi ve 1.899 dakika süre aldı. Bu maçlarda 9 gol atan Eren, 7 de asist yaparak 16 gole direkt katkı sağladı.

SUAT YENİ SEZON İÇİN KADROSUNDA YOKTU

Çorum’da geçirdiği 3 sezonun ardından 30 Haziran itibariyle sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Suat Kaya ise yeni sezon kadrosunda düşünülmüyordu. Suat da, Eren gibi Kahramanmaraş İstiklalspor’la anlaştı.

Suat Kaya, biten sezonda Arca Çorum FK formasıyla 26 resmi maçta 1.454 dakika süre alırken, 6 gol atıp 5 asist yaptı ve 11 gole direkt katkı sağladı.