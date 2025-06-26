Açıklamasına engelli çiftin sesini duyurulmasında öncülük eden Çorum’un basın kuruluşlarına teşekkür ederek başlayan Eray, “Veren el alan elden üstündür ve hayrın gizli olanı makbuldür diyerek sessiz sedasız kendi içimizde ailenin temel ihtiyaçlarının karşılanması için Çorum’un her biri birbirinden kıymetli iş adamları ve siyasileri ile birlikte yaptığımız görüşmeler sonucunda yardım eli uzatabilmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu süreçte bizlere hayır demeyerek uzattığımız yardım elini geri çevirmeyerek bizleri onurlandıran, evin oturma grubu ve televizyon ihtiyacını karşılayan Alper Borhan ağabeyime, beyaz eşyalarının giderilmesi hususunda yardımcı olan Hitit Temizlik İşletme Sahibi Ümit Keleş Bey’e, perde ve mefruşat ihtiyaçlarımızın giderilmesi hususunda yardımcı olan Yusuf Kazar ağabeyime, evin boya ve bakım onarım sarf malzemelerimi koşulsuz şartsız teslim eden Fatih Şahinbaş ağabeyime, temel mutfak malzemelerimizin giderilmesinde işletmesinin kapılarını sonuna kadar açan Hasan Eray Güleryüz ağabeyime ve en önemlisi teşkilatıyla birlikte 2 gündür evin kalan eksiklerinin giderilmesiyle alakalı sarf ettiği çaba ile gönüllere taht kurmuş AK Parti gençlik kolları başkanı Onur Civan kardeşime teşekkür ediyorum. Yapmış oldukları hayrın Allah nezdinde makbul olmasını temenni ediyorum. Şahsım nezdinde gönülleri feth eden onlardır. Rabbim emeklerini zaii etmesin inşallah” dedi.

Muhabir: RIFAT KARA