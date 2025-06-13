Merhum Arap Kantemir’in eşi, Rıza, Ekrem, Oktay, İnci, Hacı(Yusuf) ve Ümit Kantemir’in anneleri, Çorum'un tanınmış öğretmenlerinden Engin Kantemir'in babaannesi Emine Kantemir, yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü bir süredir tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesi yarın (14 Haziran 2025 Cumartesi günü ) saat 10.00’da Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Vakfı’ndan alınarak, Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Küçükkeşlik Köyü'nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi