Günümüz Türkiye’sinde zor şartlarda çalışan ve doğru basın yolunda ilerleyen gazetecilerin gününü kutladığını belirten Eker, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Her geçen gün karmaşık bir hale gelen yönetim şeklinin vatandaşlarımıza olumsuz yönde etkisi gün geçtikçe artarak devam etmektedir. Uzatılan mikrofonlarda insanların mutsuzluğu, çaresizliği, yakarışları ne yazık ki üzücü hale gelmektedir.

Vatandaşlarımızın gerçek hali ortadayken yandaş gazeteciliği yürüten basın mensuplarının gazetelerde, televizyonlarda ülke gelişiyor, ihracat artıyor, petrol bulduk, uzaya çıkıyoruz, enflasyonu düşürdük, yol yaptık söylemleri ancak rafta kalmıştır. Vatanını milletini düşünen dürüst gazeteci arkadaşlarımızın hakkıyla; yazdıklarında, söylediklerinde her zaman yanlarında olacağımızı bildiririz.”