Bahçelievler Mahallesi Bahar 20. Sokak No:10/A adresinde bulunan Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Çorum Cemevi’nde 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak olan “Birlik Aşuresi” etkinliği saat 20.00’ye kadar devam edecek.

Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı’nın Çorum halkını kardeşlik sofrasında buluşturmayı hedeflediği etkinlikle ilgili bilgi veren Genel Başkan hemşehrimiz Erdal Doğan yaptığı açıklamada, birlik, beraberlik ve hoşgörünün önemine dikkat çekerek Muharrem ayının taşıdığı manevi değeri şu sözlerle vurguladı:

“Peygamberimizin ‘Size iki emanet bırakıyorum. Biri Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim, diğeri Ehlibeyt’imdir’ sözünün öğretisiyle yetişen Şah İmam Hüseyin, zulme karşı dimdik durmuş ve hakikatin sesi olmuştur. Kerbela’dan bizlere kalan bu miras, bugün hâlâ bizleri savaşlara değil barışa, kine değil sevgiye, ayrımcılığa değil birlikte yaşamaya davet etmektedir.”

Etkinliğin temel amacına da değinen Erdal Doğan, şunları kaydetti: “Dinimiz insan, mezhebimiz vicdandır. İnsanca yaşamanın onurunu, Tanrı–insan–sevgi üçlüsünde buluyoruz. Farklı tatların bir araya gelip inanç ateşiyle piştiği bu aşure, bizim birliğimizin simgesidir. 73 millete bir lokma vermek istiyoruz.”

Program kapsamında, şiir dinletileri, âşıkların nefesleri ve semah gösterileri yer alacak. Etkinliğe, protokol üyeleri, siyasi temsilciler, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları da davet edildi.

Muhabir: Haber Merkezi