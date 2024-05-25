Düşersem neşter altına
Türkülerle bayın beni
Bir rehavet uykusunda
Uyur isem ayın beni
***
Kim ki gerçeklerden kaçar
Aklıyla arayı açar
Yersiz yurtsuz kalsam naçar
Dost gönlüne koyun beni
***
Açgözlü bir dem duyamaz
Azını çoğa koyamaz
Kırk atlı çıplak soyamaz
Güç yeterse soyun beni
***
Ne geride ne sondayım
Bir kavgada en öndeyim
Haklı olandan yandayım
Söylüyorum duyun beni
***
Aydınlı’yım yan çizersem
Halkımdan ayrı gezersem
Hak aramaktan bezersem
O gün öldü sayın beni
*
ULUSCA BERABER
GÜLMEMİZ GEREK
Fırsatı bulanlar yandaş korudu
İşsizlik, yoksulluk aldı yürüdü
Sonucunda çok değerler çürüdü
Çürümeye çare bulmamız gerek
***
Bir yanda kavgalar bilenen hınçlar
Altının tahtına kuruldu tunçlar
Emekli perişan, işsizdir gençler
Artık kalk borusu çalmamız gerek
***
Diplomalı kapı kapı dolaşır
Diplomasız en zirveye ulaşır
Devletlimiz kesesine çalışır
Bunun da farkında olmamız gerek
***
Kimi tabak kırar girmiş havaya
Kimi yağ bulamaz koysun tavaya
Kimisi hasrettir sıcak yuvaya
Yuvaları sıcak kılmamız gerek
***
Şu seçimler sanki bize yaradı
Seçtiğimiz vekil halktan ıradı
Adaletse cümlemizin muradı
Haksızı defterden silmemiz gerek
***
Dünkü karıncalar fili eziyor
Yerde değil, sırtımızda geziyor
Doktor hastasına muska yazıyor
Oynanan oyunu bilmemiz gerek
***
Çalışıp didinen ebenle deden
Hep yoksul öldüler düşün ki neden?
Buna kader diyor binlerce beden
Cahilin aklını çelmemiz gerek
***
Ülkemiz geniştir, kaynağı zengin
Yaylası serindir, ovası engin
Refahta Avrupa olmalı dengin
Ulusça beraber gülmemiz gerek
***
Doğacak çocuklar borçlu dışarı
Bunu saydı yönetenler başarı
Elin oğlu bala banar kaşarı
Ekmeği de eşit bölmemiz gerek
***
Aydınlı ne çıkar kuru çeneden
Eline ne geçti bunca seneden
Halkı soyan kan emici keneden
Kurtulmamız ya da ölmemiz gerek