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Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 17. Cadde üzerinde şüphe üzerine içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada 2 adet define dedektörü, iki adet çapa, el feneri ve kama diye tabir edilen kesici ve delici alet ile define işlerinde kullanıldığı tahmin edilen aletler ele geçirildi.



Aynı bölgede şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait fişek elde edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar ifade işlemleri gereği polis merkezi amirliğine götürüldü.