Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, uluslararası gelişmeler ve ülke gündemine ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Damar, ABD’nin İran’a düzenlediği saldırıyı ve bunun yol açtığı küresel tedirginliği değerlendirirken, Türkiye’nin iç sorunlarına da dikkat çekti.

“ABD, İran’ı vurdu ve dünya tedirgin. Bizim ülkemiz ise her yönden felaket içinde” diyen Damar, iktidar ve çevresini sert sözlerle eleştirdi.

İktidarın, ABD ve İsrail’e çanak tuttuğunu kaydeden Damar, “İsrail istediği yeri bombalıyor, çocuk demeden öldürüyor; ABD ise ona destek veriyor. Diğer ülkeler sadece kınamakla yetiniyor. Bizde ise yöneticiler vatandaşa ‘boykot’ çağrısı yapıyor, ama yandaşlar ticaretlerine devam ediyor. İktidar, yandaşların zenginleşmesi için elinden geleni yapıyor” dedi.

Türkiye’deki ekonomik ve sosyal krizlere de vurgu yapan Damar, “Emekliyi, esnafı, eğitim sistemini, adaleti, hastaneyi, yolları bitirdiler. Ülkemde yakıt 60 TL, ekonomi çökmüş, insanlar perişan. Buna rağmen ‘Avrupa bizi kıskanıyor’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Dış politikadaki tutumlara da eleştiri getiren Demokrat Parti İl Başkanı Damar, “Suriye’deki din kardeşlerimize sahip çıkıyoruz deniyor ama İran’da 50 milyondan fazla Türk var, onlar unutuluyor” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ