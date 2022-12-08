Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSMH) verilerini açıkladı.

İLK SIRADA İSTANBUL

Buna göre, il düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; 2021 yılında İstanbul 2 trilyon 202 milyar 156 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 30,4 pay aldı. İstanbul'u, 667 milyar 142 milyon TL ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 462 milyar 152 milyon TL ve yüzde 6,4 pay ile İzmir izledi.

SON SIRADA BAYBURT

İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 6 milyar 99 milyon TL ile Tunceli, 4 milyar 968 milyon TL ile Ardahan ve 3 milyar 861 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

KİŞİ BAŞINA GELİRDE KOCAELİ

GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2021 yılında toplam GSYH'nin yüzde 54,4'ünü oluşturdu.

Kişi başına GSYH'de 2021 yılında, Kocaeli 153 bin 479 TL ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli'ni, 140 bin 698 TL ile İstanbul ve 132 bin 803 TL ile Tekirdağ izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 27 bin 790 TL ile Van, 27 bin 48 TL ile Şanlıurfa ve 26 bin 837 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı.

BÖLGEDE SAMSUN LİDER

TR83 Bölgesi’ni oluşturan Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya’nın 2021 yılına ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla rakamları, Samsun’un bölge liderliğini gösteriyor.

Samsun 74 milyar 829 milyon, Çorum 25 milyar 757 milyon, Tokat 24 milyar 395 milyon, Amasya 17 milyar 698 milyon lira.

Kişi Başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla: Bölge ortalaması 5.619 dolar olurken, Çorum’da kişi başına düşen gelir 5.430 dolarda kaldı.

(Haber Merkezi)

