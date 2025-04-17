Çorum’un ihracatı 2025 yılında da artmaya devam ediyor. Türkiye genelinde ihracatta ön sıralarda kendine yer bulmayı başaran ve 3 yıldır aralıksız şekilde ihracatında 1 milyar dolarlık rakamları geride bırakmayı başaran Çorum 2025 yılının ilk üç ayında da 1 milyar 246 milyon dolarlık ihracatı ile ülkede 12’nci sırada kendine yer edindi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında 2 milyar 206 milyon dolarlık ihracatı bulunan ve 2024 yılını ise 4 milyar 311 milyon dolarla kapatan Çorum’da 2025 yılının ilk ayında ise 1 milyar 246 milyon 466 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

2025 yılı Ocak ayında 364 milyon 513 bin dolarlık, Şubat ayında ise 431 milyon 586 milyon dolarlık ihracat yapılan Çorum’da Mart ayı ihracatı ise 450 milyon dolar olarak gerçekleşti. Buna göre ilk üç aylık dönemde 1 milyar 246 milyon dolarlık ihracat yapılmış oldu. 2023 yılının ilk üç ayında 449 milyon dolarlık ihracat yapılan Çorum’da 2024 yılının ilk üç ayında ise 824 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı.

TR 83 bölgesindeki illerden Samsun’da Mart ayında 128 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Tokat’ta 23 milyon dolar ve Amasya’da ise 13 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Çorum 450 milyon dolarlık Mart ayı ihracatı ile yine bölge birincisi olmayı başardı. İhracatta 2024 yılı Mart ayına yüzde 18.48 oranında artış sağlayan Çorum genel ticaret sıralamasında ise Türkiye’de 12’nci sırada yer aldı.

ÇORUM MÜCEVHER

İHRACATINDA İKİNCİ

Öte yandan Türkiye'nin mücevher ihracatı da 3 aylık (Ocak – Mart 2025 dönemi) dönemde geçen yılın aynı dönemine göre % 72,1 artış kaydederek 2 milyar 570 milyon 81 bin dolara ulaştı. Bu oranın 1.9 milyar doları İstanbul’dan gerçekleşirken, 646.1 milyon doları ise Çorum’dan yapıldı.

Mücevher sektöründe en fazla ihracat 1,2 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılırken, bu ülkeyi 199,5 milyon dolarla ABD, 181,5 milyon dolarla İsviçre, 128 milyon dolarla Hong Kong ve 92,6 milyon dolarla Meksika takip etti. Mücevherde 3 aylık dönemde Çorum’un ardından ise Trabzon'dan 30,5 milyon dolar, Kastamonu'dan 16,4 milyon dolar, Ankara'dan 5,6 milyon dolar ve Sakarya'dan 3 milyon dolar ihracat yapıldı.

Editör: HABER MERKEZİ