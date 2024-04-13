Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Onur Topgül, Genel Merkezde düzenlenen bayramlaşma ziyaretleri kabul heyetinde yer aldı. Onur Topgül, burada hem parti yöneticileriyle bayramlaştı hem de yerel seçimlerde birinci parti çıkmalarından dolayı tebrikleri kabul etti.

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Onur Topgül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve Parti Meclisi üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla Genel Merkeze ziyarete gelen 16 siyasi partinin temsilcilerini ağırlarken, ardından Ankara örgütüyle bayramlaştı.
Bayramlaşma ve tebrikleri kabul töreninin bayram havasında geçtiğini söyleyen CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Topgül, ayrıca mizahın ön planda olduğunu kaydetti.

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Editör: UĞUR GÖRKEM