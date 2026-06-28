Arnavutluk'ta 24-27 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen Yıldız-Genç Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda Çorum Belediyesi Spor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı.

Milli takım kadrosunda yer alan Çorum Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Berk Öztoprak ve Muhammet Ali Atakul, Gençler kategorisinde Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Şampiyonanın yıldız isimlerinden Berk Öztoprak, Genç Tek Erkekler kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Balkan Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Öztoprak, Kenan Eren Kahraman ile birlikte mücadele ettiği Genç Çift Erkekler kategorisinde de şampiyonluğa ulaşarak ikinci altın madalyasını kazandı.

Öte yandan milli takım, Genç Erkekler Takım kategorisini Balkan ikincisi olarak tamamlayarak gümüş madalya elde etti.

Çorum Belediyesi Spor Kulübü sporcularının uluslararası arenada elde ettiği bu başarı, hem Çorum'da hem de Türk masa tenisinde büyük gurur yaşattı.