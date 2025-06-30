Türkiye Karate Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan, sporcuların her etapta gösterdikleri performansla puan toplayarak Türkiye şampiyonası, Avrupa seçmesi ve Dünya seçmesi için yarışma hakkı elde edeceği 5 etaplı “Premier League”de 2.etap müsabakaları Zonguldak’ta yapıldı.

KEREM TUĞRA ŞAMPİYON

2.etapta, Çorum Belediye Spor Kulübü’nden antrenör ve aynı zamanda il temsilcisi Samet Türe nezaretinde mücadele eden sporculardan Kerem Tuğra Yağlı, U21 kategorisi +84 kiloda tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

GÖZÜBÜYÜK BU KEZ İKİNCİ

İstanbul’da yapılan 1.etap müsabakalarında, gençler 55 kiloda Çorum’un tek madalyasını kazanan Yiğit Gözübüyük, Zonguldak’ta çıkışını sürdürdü. Gözübüyük, finale yükselme başarısı gösterirken, şampiyonluk müsabakasında yenildi ve bu kez gümüş madalya ile teselli buldu.

KAYRA YAĞLI’DAN GÜMÜŞ

Yine, İstanbul’da yapılan 1.etap müsabakalarında, çeyrek finalde burnuna aldığı darbe nedeniyle müsabakadan çekilmek zorunda kalan ve bu yüzden madalyaya ulaşamayan Kayra Yağlı, Zonguldak’ta kürsüye çıkmayı başardı. Gençler +76 kiloda mücadele eden Kayra Yağlı, finalde yenildi ve ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ligde 2.etap müsabakaları 27 Haziran’da Zonguldak’ta, 3.etap 11 Temmuz’da Manisa’da, 4.etap 25 Temmuz’da Muş’ta, 5.etap ise 7 Ağustos’ta Mersin’de yapılacak.