Çorum Belediyesi organizesi ile depremin büyük hasara yol açtığı Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’ne giderek Vali Çiftçi’yi ziyaret eden ve çalışmalarla ilgili bilgi alan gazeteciler dönüş yolunda Çorum’un fahri hemşehrisi ünlü şef Ömür Akkor’un Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi Kaynarca bölgesi Gök Sokak’ta faaliyete geçirdiği Yeniden Hayat Lokantası’nı da ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Fahri hemşehri Ömür Akkor ile de buluşan gazetecilere Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de eşlik etti.

(Volkan SINAYUÇ)

