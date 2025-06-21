Çorum’a Ankara, Diyarbakır, Zonguldak gibi illerden yeni savcı ve hakimler atanırken, mevcut görevdeki birçok isim de başka şehirlere gönderildi.

HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi ile ülke genelinde 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum” ifadeleriyle kararnamenin duyurusunu yaptı.

Buna göre Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım Çorum Cumhuriyet Savcılığı’na; Aydın Hakimi Burcu Yılmaz Önal Çorum Hâkimliği’ne; Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Erkal Kocabıçak Çorum Cumhuriyet Savcılığı’na; Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Özgüngör Çorum Hâkimliği’ne; Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı Uğur Keskin Çorum Cumhuriyet Savcılığı’na; Manavgat Cumhuriyet Savcısı Fatih Katrancı Çorum Cumhuriyet Savcılığı’na; İskenderun Cumhuriyet Savcısı Burcu Çulhacı Çorum Cumhuriyet Savcılığı’na; Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Mustafa Furkan Gözen Çorum Bayat Cumhuriyet Savcılığı’na; Mersin Cumhuriyet Savcısı Ayşe Nur Bilgin Çorum Bayat Cumhuriyet Savcılığı’na; Kahramanmaraş Hâkimi Ozan Ersavaş Çorum Bayat Hâkimliği’ne; İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Ayşe Ateş Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliği’ne; Samsun İdare Mahkemesi Üyesi Beyzanur Karabulut Çorum İdare Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

Kararname kapsamında Çorum Hakimi Muhammed Yasir Demirdöğen Besni Hâkimliği’ne; Çorum Cumhuriyet Savcısı Adil Özler Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na; Çorum Hakimi Yunus Emre Bilgili Şanlıurfa Hâkimliği’ne; Çorum Cumhuriyet Savcısı Fatih Büyükelhan Devrekâni Cumhuriyet Savcılığı’na; Çorum Cumhuriyet Savcısı Furkan Sefa Efe Pütürge Cumhuriyet Savcılığı’na; Çorum Cumhuriyet Savcısı Mustafa Korunan Derinkuyu Cumhuriyet Savcılığı’na; Çorum Hakimi Cihangül Özcan İpsala Hâkimliği’ne; Çorum Cumhuriyet Savcısı Abdulsamet Yazıcı Korgan Cumhuriyet Savcılığı’na; Çorum Cumhuriyet Savcısı Ahmet Burak Kara Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı’na; Bayat Cumhuriyet Savcısı Ümit Caner Yıldırım İnegöl Cumhuriyet Savcılığı’na; Bayat Hakimi Esra ATUĞ Başesgioğlu Devrek Hâkimliği’ne; Çorum Vergi Mahkemesi Üyesi Nurhayat Altan Özler İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliği’ne ve Çorum İdare Mahkemesi Üyesi Mustafa Güran ise Gaziantep İdare Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.

Editör: NURDAN AKBAŞ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde yayımlanmıştır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, yargı teşkilatımız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”