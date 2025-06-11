Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ve asayiş verileriyle ilgili düzenlediği basın toplantısında kentte düğünlerde sivil polis ve jandarmaların görevlendirileceğini bildirdi.

Vatandaşları düğünlerde silah kullanmamaları ve havaya ateş açmamaları yönünde uyaran Vali Çalgan, düğün ve eğlencelerde havaya ateş açılması nedeniyle yaralanma ve can kayıpları yaşandığını söyledi.

Eniyet ve Jandarma ekiplerinin tüm etkinlikleri sıkı şekilde kontrol edeceğini vurgulayan Çalgan şu uyarılarda bulundu: “Ateşli silah kullanımı tespit edildiğinde yasal işlemler yapılacaktır. Düğünlerde güvenlik güçlerimiz sivil olarak bulunacak ve silah kullananlar tespit edilecektir. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum.”

Editör: NURDAN AKBAŞ