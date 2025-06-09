Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Elmalı Köyü civarında bulunan hobi bahçelerinin yakınlarında araç araç içerisinde alkol alarak çevreye rahatsızlık verdikleri iddia edilen 4 kişi ile hobi bahçesi sahipleri arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimlikleri henüz belirlenemeyen grup tarafından açılan ateş sonucu Amasya’nın Suluova kadrosunda görevli polis memuru Bayhan B.(43) ile Faruk T.(33) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan polis memurunun acil ameliyata alındığı öğrenildi.

Olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden ikisi polis ekiplerinin çalışması ile Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 24. Sokak üzerinde olay yerinden kaçtıkları otomobil ile birlikte yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK