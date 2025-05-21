Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Çorum 'un tarihi ve doğal güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla "Hitit Yolu Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden katılımcılar, 16 Mayıs'ta Hititlerin başkenti Hattuşa Antik Kenti ile Yazılıkaya Açıkhava Mabedi'ni gezerek, geceyi Hitit surları önünde oluşturulan kamp alanında geçirdi.

İkinci gün Boğazköy Müzesi'ni ziyaret eden katılımcılar, ardından Emirler, Akçiçek, Suludere köylerinden geçerek 16 kilometrelik parkurdan yürüyerek, ilkbaharla birlikte yeşeren doğa manzaraları arasında Kalecikkaya Göleti Kamp Alanı'na ulaştı.

Gece kamp ateşi etrafında dinlenen katılımcılar, üçüncü gün Külah, Tahirabat, İmat köylerinden devam ederek 18 kilometrelik rota sonunda Hititlerin önemli kentlerinden Alacahöyük Ören Yeri'ne geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş da burada ekibi karşılayarak, döneminin "süper gücü" olarak kabul edilen Hititler hakkında bilgi verdi.

Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş de katılımcılara Alacahöyük Ören Yeri'ni gezdirerek, Hatti kral ve kraliçe mezarları, Sfenksli Kapı Potern gibi kentin önemli yapılarını gösterdi.

Son gün ise katılımcılar, gece saatlerinde kamp alanından ayrılarak gün doğumunu izlemek üzere 7 kilometrelik yürüyüşle Kalehisar Kalesi'ne ulaştı.

Burada gün doğumunu izleyen katılımcılar, ardından Kalehisar kazı alanında bulunan Behramşah Külliyesi'ni ziyaret etti.

Katılımcılar, turu tamamladıktan sonra kamp alanına döndü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, katılımcılara teşekkür ederek, tur anısına çeşitli hediyeler verdi.