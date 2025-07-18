İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 28 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Son 2 haftadır düzenlenen operasyonlar sonucu 153 terör örgütü şüphelisi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Muhabir: İHA AJANS