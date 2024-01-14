TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilciliği’ni ziyaret eden Vali Dağlı, İl Temsilcisi Necati Gül ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşerek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin’in de hazır bulunduğu ziyarette Çorum’un tarım potansiyeli, sorun ve talepler ele alındı.

Vali Dağlı, Ziraat Mühendisleri Odası’nın geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulla birlikte oluşturulan yeni yönetimini tebrik ederek, başarılar diledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin ile ZMO İl Temsilcisi Necati Gül, ziyaretlerinden dolayı Vali Dağlı’ya teşekkür etti.