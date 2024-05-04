Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, ebelerin anne adaylarının ve yeni doğan bebeklerin sağlığını korumak ve doğum sürecini en güvenli ve sağlıklı şekilde yönetmek için hayati bir rol oynadığını belirterek, “Bu özel günde, ebelerin özverili çalışmalarını ve emeğini takdir etmek ve onlara şükranlarımızı sunmak istiyoruz” dedi.

5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'n nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Afacan, şunları kaydetti:

“Ebeler, sadece doğumda değil, annelik ve bebek bakımı konusunda da anneleri bilgilendirmek ve desteklemek için önemli bir görev üstlenmektedirler. Annelerin ve bebeklerin sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için ebelerin sunduğu bilgi ve desteğin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz.

Çorum Eczacı Odası olarak, ebelerle yakın iş birliği içinde çalışarak anne ve bebek sağlığının korunmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ebelere yönelik eğitimler ve bilgilendirme çalışmaları düzenliyor, annelerin ve bebeklerin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemelerin temininde yardımcı oluyoruz.

Bu vesileyle, tüm ebelerimizin ve doğum emekçilerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ayrıca, tüm anneleri ve anne adaylarını da ebelerin sunduğu bilgi ve destekten yararlanmaya teşvik ediyoruz.”

Editör: Haber Merkezi