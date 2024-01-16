Birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocukların doyasıya vakit geçireceği etkinlikler Buhara Kültür Merkezi’nde ve AHL Park AVM’de yapılacak.

Sömestr tatili, Çorum Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle dolu dolu geçecek. Buhara Kültür Merkezi’nde öğrenciler için bowlig, buz pateni, sinema, yüz boyama, palyaço, spor parkuru etkinlikleri yapılacak. AHL Park AVM’de ise sahne gösterisi, spor etkinlikleri, yüz boyama ve palyaço gösterileri sunulacak.



Buhara Kültür Merkezi’nde sürpriz ikramların da verileceği sömestir eğlencesi 23-24-25-29-30 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde saat 10.00 – 16.00 arasında gerçekleşecek. AHL Park AVM’deki etkinlinler ise 3 ve 4 Şubat’ta 13.00 – 16.00 saatleri arasında yapılacak.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Agşın, katılımın ücretsiz olduğu etkinliklere tüm çocukları davet etti.