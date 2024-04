Ülkücü hareketin mimarı, MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fikirlerinin Türk dünyasına bayrak olduğunun altını çizen İl Başkanı Çıplak, “Gönül coğrafyamızı aydınlatan fikirlerinin ışığında, davamızın emrinde, göstermiş olduğu kutlu hedeflere emin adımlarla yürüyoruz” dedi.

Alparslan Türkeş'in Türk dünyası için önemine işaret eden Çıplak, Alparslan Türkeş’in Türk dünyasının lideri, Türk'ün son Başbuğu ve Cenab-ı Allah'ın Türk milletine bahşettiği en büyük insanlardan biri olduğunu ifade etti. Alparslan Türkeş’in 80 yıllık hayatının hemen hemen tamamını ülkülerine vakfetmiş bir şuur, gönül ve dava insanı olduğunu vurgulayan Mehmet İhsan Çıplak, Türkeş’in son yurdumuzla sınırlı kalmayan, Türk’ün yaşadığı her yere umut güneşi gibi doğan milli bir heyecan, milliyetçi bir kılavuz ve Türk-İslam medeniyetinin yılmaz bir savunucusu olduğuna dikkat çekti.



Başbuğ Türkeş’in kutlu davamızın her bölümünde inançla yola koyulmanın birinci şart olduğunu şahsiyeti ve yaşayışıyla ortaya koyduğunu dile getiren Çıplak, “O, başkalarının vazgeçtiği yerde başlamış, Türk Milliyetçiliğini aksiyon hale getirmiştir. Bugün yetiştirdiği Ülkü gençleri devleti yönetmekte, fikirleri Türk dünyasında bayrak olmaktadır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Türk-İslam davasının yılmaz savunucusu, kahraman bir asker, devlet adamı, cesaret timsali, ahlak abidesi nesiller boyu unutulmayacak bir liderdi. Başbuğumuzun hayatı büyük mücadelelerle geçmiş, sürgünler görmüş, işkenceler çekmiş, 5 binden fazla evladını şehit vermiştir. Alparslan Türkeş, 12 Eylül 1980 savunmasında 'Ne yaptımsa bilerek isteyerek yaptım, Türkiye ve Türk milleti için yaptım. Milliyetçiliği suç olarak kabul ediyorsanız, ölünceye kadar bu suçun faili olacağım. Mevzu vatansa hepimiz ölelim, mevzu makamsa hepiniz ölün' sözleriyle dünyaya başkaldıran bir başbuğdu” dedi.

Emanet ettiği davanın ve fikirlerinin her zaman yılmaz savunucusu olacaklarının altını çizen MHP İl Başkanı Çıplak mesajında şu ifadelere yer verdi: “Milliyetçi-Ülkücü hareket, Başbuğumuzun emanetlerine sahip çıkan, başımızı bir an olsun yere eğdirmeden, tavrıyla, duruşuyla, adamlığıyla, rehberliyle ve liderliğiyle Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendiyle kutlu mücadelesine devam etmektedir. Bizler uzun ve çetin olan bu yolda, hepimizin Türk bayrağı olduğunun bilincinde olarak, bayrağı lekelemeden, kirletmeden, inanmışlığımızdan bir an olsun taviz vermeden son nefesimize kadar Ülkücü hareketin yolunda ölmeyi şeref sayan neferleriz. Ülkücü hareketin mimarı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla anıyorum”