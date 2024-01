CİMER'e yapılan başvurular, konularına, ilgili kurumlara ve türlerine göre ayrılarak sistemde kayıtlı yaklaşık 60 bin idari birimden ilgili kamu kuruluşuna gönderiliyor ve işleme alan kurum tarafından cevaplanarak verimli şekilde sonuca ulaştırılıyor.

Böylece herkesin müracaat edebildiği bu platform aracılığıyla başvuru sahiplerinin en hızlı biçimde en doğru bilgilerle aydınlatılması sağlanıyor.

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların Kırklareli'nde bu konuda destek alabilecekleri sağlık birimi olmadığına ilişkin başvuruları üzerine, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Sigara Bırakma Polikliniğine 3 Kasım 2021'de doktor ataması yapıldı. Kırklareli'nde ikamet eden bir vatandaş da evinin balkonuna asmak için Türk bayrağı talebiyle CİMER'e başvurdu. Dönemin valisi Osman Bilgin'in talimatıyla İl Basın Halkla İlişkiler Müdürü tarafından başvuru sahibine bayrak hediye edildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde oturan ailenin, polisleri çok seven 12 yaşındaki epilepsi hastası kızları için üniforma talebinde bulunması üzerine Konya Emniyet Müdürlüğünce aile ziyaret edildi. Ziyarette, çocuğa polis üniforması, polis maskotlu anahtarlık ve kitap verildi.

Bursa'dan kendi aracıyla memleketi Giresun'a giden bir vatandaşın, Gölağzı mevkisinden Güce'ye kadar yol yapımı nedeniyle dökülen mıcırın aracına zarar verdiğini belirterek yaptığı başvuru da dikkati çekti. Bir başka vatandaş da Dereli ilçesindeki bazı yollar için benzer bir başvuruda bulundu.

Güce ve Dereli ilçelerindeki bozuk yolların onarılması talepleri üzerine sıcak asfalt kullanılarak yol bakımı çalışmaları yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarında bahçesinde yetiştirdiği çilek çiçeklerinin kuruduğunu belirten üreticinin başvurusu üzerine Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerekli incelemeler yapılarak, zarar gören tarla için 405 fide yardımında bulunuldu.

Farklı illerden ve ilçelerden gelen su kesintisi şikayetleri de sondaj kuyuları açılarak veya ilave hatlarla çözüme kavuşturuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PALTOSUNDAN İSTEDİ

Tokat'ın Turhal ilçesindeki bir vatandaş, televizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paltosunu gördüğünü ve çok beğendiğini ancak maddi durumunun iyi olmadığını belirterek, palto talebinde bulundu.

Başvuruya istinaden Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun talimatıyla, başvuruyu yapan genç ve kız kardeşi evlerinden alınarak, istedikleri mağazadan beğendikleri kabanları seçmeleri sağlandı.

Konya Ereğli Erkek Yurdunda kalan öğrencilerin, CİMER'e yurtta az sayıda çamaşır ve çamaşır kurutma makinesi olduğuna ilişkin şikayet başvuruları üzerine de buraya 10'ar çamaşır ve kurutma makinesi alındı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki 26 Ağustos Tabiat Parkı'ndaki göletin su seviyesinin düştüğüne ve buraya su takviyesi yapılması gerektiğine ilişkin başvurular, karşılıksız kalmadı. CİMER'e yapılan başvuruların ardından göleti besleyen dereler belirlenerek plan-bütçe dahilinde çalışmalara başlandı.

Bursa İnegöl'de ise Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların sokak lambası talepleri karşılandı.

CİMER üzerinden Patnos İlçe Halk Kütüphanesindeki aktivitelerin yenilenmesi ve geliştirilmesi taleplerini ileten vatandaşların başvuruları neticesinde çocukların yaş gruplarına göre çeşitli etkinlikler planlanarak icra edildi.

Bazı vatandaşlar ise başvuru yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdıkları şiirleri, hayır dualarını, icraatlar için şükranlarını paylaştı.

"HALKIN DEVLETİNE ULAŞMASININ EN KOLAY VE EN ETKİLİ YOLU"

CİMER tarafından sorunların doğru kurumlara yönlendirilip takip edilerek nasıl çözüme kavuşturulduğu "CİMER ile Çözüme Kavuşanlar" kitabında anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın ön sözünde, yöneten ve yönetilen birlikteliğinin, tarihsel bağlamda her zaman var olduğunun genel kabul görmüş bir olgu olduğunu belirtti.

2018 yılında kurulan İletişim Başkanlığının, yeni hükümet sistemiyle birlikte halkın devletine ulaşmasının en kolay ve en etkili yolu olarak görülen CİMER'in görev ve sorumluluklarını da üstlendiğine işaret eden Altun, devlet ve vatandaş arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi vizyonu üzerine inşa edilen CİMER ile vatandaşların her türlü beklentisini, talebini, önerisini anlamak ve anlamlandırmanın daha önemli hale geldiğini ve bu bağlamda CİMER'in kendi temel işlevini de bu yönde şekillendirdiğini kaydetti.

"CİMER ZAMANLA 7'DEN 70'E HER VATANDAŞIMIZIN İLGİSİNE MAZHAR OLMUŞTUR"

Altun, vatandaşların önceliklerini esas alarak bu anlamda rasyonel kamu politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayan CİMER'in, bir yandan da bu politikalar hakkında iletilen görüş, öneri ve eleştirileri de dikkate alarak ilgililerine ileten sistematik bir yapı şeklinde çalışmayı prensip haline getirdiğini belirtti.

İletişim Başkanı Altun, şöyle devam etti:

"Toplumun bütün kesiminden başvuru alan CİMER zamanla 7'den 70'e her vatandaşımızın ilgisine mazhar olmuştur. Ülke gündemine bağlı olarak günlük iş ve çalışma kapsamı şekillenen CİMER'in bu anlamdaki yeni misyonu da kamuoyunun nabzını doğru bir şekilde tutmak ve buna göre teşhis ve gerekirse tedavi noktalarını harekete geçirmeye çalışmak olmuştur."

CİMER'E İLGİNÇ BAŞVURULAR

CİMER'e vatandaşlar tarafından çok sayıda ilginç başvuru da yapıldı.

Dikkati çeken başvurular arasında 13 yaşındaki bir çocuğun uzaya gitme talebi de yer aldı.

Haberlerde bir kişinin uzaya gönderileceğini duyduğunu belirten Oğuz Kaan, "Küçüklüğümden beri merakım var ve hep gitmek istiyordum. Yaşım 13, ergenliğe girdim. Yine de uzaya gitmek istiyorum. Hani çocuğum diye belki benim yanıma birini gönderebilirsiniz ama yine de karar sizin." ifadeleriyle talebini iletti.

Gaziantep'ten bir vatandaş ise CİMER'e başvurarak estetik ameliyatların devlet hastanelerinde ücretsiz yapılmasını istedi.

Kırklareli'nden bir vatandaş, "Türkiye'nin, atlas böceğinin anatomisinden yararlanarak ağır yük taşıyacak özel bir kargo uçağı üretebileceği" fikrini CİMER'le paylaştı.

CİMER'e yazan bir vatandaş ise Erzurum'un Narman ilçesinde kalp krizi geçirdiğini belirterek, "Narman Devlet Hastanesinde ilk müdahalem yapıldı, o sırada doktor hanım acil ambulans helikopter talebinde bulundu. 12 dakikada ambulans helikopter geldi, beni Erzurum Araştırma Hastanesine yetiştirdi. Acil müdahaleyle hayata tutundum. Tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dualarım sizinle, eşim, kızım ve ben size çok şey borçluyuz." ifadelerini kullandı.

CİMER'e yapılan "gülümseten başvurular" arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rüyasında görenler ve çocuklar da bulunuyor.