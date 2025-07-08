Genel Merkez binasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımı ile düzenlenen toplantıya Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz da katıldı.

Solmaz, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

CHP’nin 81 il başkanı, genel merkezde düzenlenen toplantının ardından ortak açıklama yayınladı.

Ortak açıklamada; “Bizi kimse teslim alamadı, alamayacak. Hele Saray asla teslim alamaz. Hepimizi biliyoruz herkes biliyor ki yapılan tutuklamalar gözaltıların hiçbiri hukuki değildir. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nu tutuklayarak kendilerini güvende hissediyorlar yanıldıklarını görecekler” denildi.

Açıklamada, “Biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Bugün 81 ilde, binlerce belediyede, milyonların yüreğinde CHP var. Bu örgüt, korkmaz! Bu örgüt, eğilmez! Bu örgüt, asla teslim olmaz! Örgütümüzü hedef alarak bir korku rejimi inşa etmeye çalışanlar, karşısında çelikten bir irade bulacaktır. Ne yaparsanız yapın Cumhuriyet Halk Partisi İktidar, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacaktır” ifadesi kullanıldı.

81 il başkanının ortak açıklaması şu şekilde:

“YANLIŞ YERE SALDIRDINIZ”

Türkiye, tarihinin en ağır demokrasi krizlerinden birinden geçiyor. Seçilmiş belediye başkanlarımızın, İzmir il başkanımızın ve Parti Meclisi üyemizin birer birer gözaltına alınması ve tutuklanması adaletin veya hukukun cinayetidir. Saray iradesi ve siyasi emirlerin ürünü bu karar vicdanları yaralamıştır.

31 Mart seçimleri sonucunda partimizin birinci parti olmasının ardından iktidarı kaybedeceğini gören saray ve cumhur ittifakı önce belediye başkanlarımıza saldırıp ardından partimizin kurumsal kimliğine karşı bir saldırıya başladı. Bu operasyonlarla neyi amaçladığınızı çok iyi biliyoruz: Seçimde yenemediğiniz Cumhuriyet Halk Partisi’ni yargı sopasıyla ezmeye, örgütümüzü dağıtmaya, halkın iradesini gasp etmeye çalışıyorsunuz. Fakat yanlış yere saldırdınız. Partimizin tarihi mücadelelerin tarihidir.

“PARTİMİZE SONSUZA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Bizi kimse teslim alamadı, alamayacak. Hele Saray asla teslim alamaz. Hepimizi biliyoruz herkes biliyor ki yapılan tutuklamalar gözaltıların hiçbiri hukuki değildir. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nu tutuklayarak kendilerini güvende hissediyorlar yanıldıklarını görecekler.

Genel Başkanımıza soruşturma açarak Genel Başkanımızı susturacaklarını düşünüyorlar yanıldıklarını görecekler. Bizim bir görevimiz var. Bu görev Cumhuriyet Halk Partisini ve Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmiştir. Bu görev her şeyin ve herkesin üstündedir. Atatürk’ün bize miras bıraktığı partimize ve Türkiye Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız.

“HALKIN İRADESİNE İPOTEK KOYDUNUZ”

Herkes biliyor ki; tutuklanan tüm Belediye Başkanlarımız halkçı belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini göstermişlerdir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, adaletin ve hukukun egemen olduğu insanların huzur içinde yaşadığı gençlerin geleceğe güvenle bakacağı bir ülkeyi kurmak için yola çıktığı ve seçimi kazanacağı için tutuklanmıştır.

Belediye başkanlarımızı tutuklayarak halkın iradesine ipotek koydunuz. Söylenen her yalan yalan söyleyenlerin üzerinde yapışmaktadır. 12 Eylül’den bu güne kadar partimizin ilk defa yöneticileri gözaltına alınmış tutuklanmıştır. Bu tutuklamaların hepsi siyasidir.

“HODRİ MEYDAN”

Buradan sesleniyoruz İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’nun Ankara’da İl Başkanları toplantısının ardından tüm il başkanlarının kaldığı otelde sabaha karşı gözaltına alınması ve ardından mahkemece tutuklanması 81 İl Başkanına verilen bir gözdağıdır.

Biz bunu unutmuyoruz. Unutmayacağız da. Parti Meclisi Üyemizi tutukladınız partimizin en üst organına saldırdınız bunu da unutmayacağız. Bu mesajlarınızı kabul ediyoruz. Hodri Meydan…

‘CHP iktidar, İmamoğlu cumhurbaşkanı olacaktır’

Güveniyorsanız kendinize kurun sandığı Bu ülkenin adalet sistemini, muhalefeti susturmak için kullananlara bir kez daha İl Başkanları olarak diyoruz ki; Cumhuriyet Halk Partisi’ni ne mahkeme salonlarında yargılayabilirsiniz, ne de siyasi kumpaslarla durdurabilirsiniz. 23 yıldır iktidardasınız herkesi kendiniz gibi görebilirsiniz. Biz siz değiliz. Bizi kendiniz gibi görmeyin. Biz onurlu bir mücadelenin yılmayan yıldırılamayan insanlarıyız.

“CHP KORKMAZ, CHP EĞİLMEZ”

Genel başkanımızdan, il ve ilçe başkanlarımızdan, milletvekillerimizden, belediye başkanlarımızdan, tüm üyelerimize kadar Atatürk’ün kurduğu bağımsız demokratik laik Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatma kararlılığında olan insanlarız.

Biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Bugün 81 ilde, binlerce belediyede, milyonların yüreğinde CHP var. Bu örgüt, korkmaz! Bu örgüt, eğilmez! Bu örgüt, asla teslim olmaz! Örgütümüzü hedef alarak bir korku rejimi inşa etmeye çalışanlar, karşısında çelikten bir irade bulacaktır. Ne yaparsanız yapın Cumhuriyet Halk Partisi İktidar, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacaktır.”

Muhabir: Haber Merkezi