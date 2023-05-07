Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki mitinglerini başarıyla organize eden AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ceylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerinde yaptığı organizasyonlar ve sayısız etkinlikte sergilediği başarılı organizasyon kabiliyetiyle ön plana çıkıyor.

Adana mitingi öncesinde şehre giderek AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile beraber hazırlıkları yerinde inceleyen Ceylan, mitingin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.

"14 Mayıs seçimi tarihi bir seçimdir"

14 Mayıs seçimlerinin tarihi bir seçim olduğunu ifade eden Ahmet Sami Ceylan, "14 Mayıs, asrın seçimidir, istikamet seçimidir. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye istikametinin üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı kurma dönemidir. 14 Mayıs'ta sandıklar açıldığında Allah'ın izniyle, milletin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan sandıklardan cumhurbaşkanı olarak çıkacaktır." dedi.

"Türkiye Yüzyılı gençlerle başlayacak"

Türkiye Yüzyılı'nın gençleriyle başlayacağını söyleyen Ceylan, gençlerin geçmişten geleceğe kurulan gönül köprüsünün kilit taşı olduğunu belirtti.

Ahmet Sami Ceylan "Büyük Türkiye'nin Mimarı, Milletin Adamı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 9 Mayıs Salı günü Adana İstasyon Meydanında yapacağımız miting öncesi Adana İl Başkanımız Mehmet Ay ile birlikte bir ömür boyunca yarının bizim olacağı hayaliyle yürüttüğümüz mücadelemizin sonunda hamdolsun işte bugün burada Asım'ın, dirilişin, Türkiye Yüzyılı'nın nesli, gençlerimizle birlikteyiz.

Gençlerimizle aynı yöne bakıyor, aynı duyguları paylaşıyor, aynı hayallerin peşinden gidiyoruz. Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Tabii bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar, tutmadı. Sonra taklit etmeye çalıştılar, o da olmadı. Şimdi ne yapacaklarını bilemez vaziyette bir o yana, bir bu yana savrulup duruyor" diye konuştu.

"Gençlerimiz, milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek"

Ceylan, "Türkiye Yüzyılı'nın emanet edileceğimiz gençliğimiz, milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençlik sizlersiniz. Çünkü Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki bu gençlik, uyuyan destanı uyandıracak gençliktir. Çünkü üstadın özlemle yâd ettiği bu gençlik, 'Zaman bendedir ve mekân bana emanettir' şuurundaki gençliktir. Çünkü bu gençlik, İstiklal Marşı'mızda tarif edilen gençliktir. Bu gençlik, milletimizin parlayan yıldızı, yurdumuzun üstünde asla sönmeyecek ocağımız olan gençliktir. Bu gençlik kendisine zincir vurmaya kalkan çılgınları, kükremiş sel gibi aşıp geçen ve geçecek olan gençliktir.

Bu gençlik, kalbindeki iman, yüreğindeki cesaret, bileğindeki güç ve Allah vergisi zekâsıyla enginlere sığmayan gençliktir. Türkiye'nin ve milletimizin geleceğini görmek isteyen, başka yere değil gelsin şu AK gençliğe baksın. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını anlamak isteyen başka yere değil, gelsin şu AK gençliğe baksın. Türkiye Yüzyılı'nın başladığını görmek isteyen başka yere değil, gelsin şu AK gençliğe baksın. Rabbime bana böyle bir gençlikle yol yürüme imkânı verdiği için hamt ediyorum. Rabbime önceki nesillerden devraldığım dava ve mücadele bayrağını böyle bir gençliğe bırakma fırsatını verdiği için hamt ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi daim etsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana mitingi 9 Mayıs Salı günü saat 16:30'da İstasyon Meydanı'nda olacak.

(Haber Merkezi)