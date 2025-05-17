“Vatan Millet Aşkına” konulu konferanslar ve “Her Ay 253 Hatim” programı için ilimize gelen 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Başkan Vekilleri İlhami Çil, Hüseyin Can ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Alkılıç Çorum’da Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Manevi değerlerin yaşatılması ve birlik ruhunun pekiştirilmesi üzerine samimi bir sohbetin yapıldığı ziyaretlerde 15 Temmuz Derneği’nin faaliyetleri ve yeni projeleri hakkında istişarelerde de bulunuldu. Ayrıca vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimiz rahmet ve minnetle yad edildi.

Vali Çalgan, Belediye Başkanı Aşgın ve Milli Eğitim Müdürü Çağlar, Dernek Başkanı Turunç ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi