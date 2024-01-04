*** ÇORUM HABER Gazetesi Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Umut Radyo’daki “Çorum Güncesi” programında Meltem Danışman Çınar’ın sorularını yanıtlarken, 2024 yılının yerel basın açısından son derece kritik bir yıl olduğunu belirterek, devletin resmi ilan desteği yanında toplumun da azami desteği sağlamaması halinde, kurumsal nitelik kazanmış, ciddi yerel basın organlarını yaşatmanın mümkün olamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ilan ücretlerinin yüzde 100 artırılmasına ilişkin Basın İlan Kurumu Genel Kurulu kararını onayladığını, ancak bazı kurumların resmi ilan ücreti ödememek için ihaleleri bölüp doğrudan temin yoluna gittiklerini hatırlatan Yolyapar, “Basın sektörünün en üst kurumları; önce Basın İlan Kurumu ve ardından İletişim Başkanlığı, yerel basının güçlü biçimde desteklenmesine karar vermiş, Sayın Cumhurbaşkanı da bu doğrultuda iradelerini ortaya koymuşlar. Bir takım kurum yöneticilerinin, bu iradeye karşı işlem ve uygulama yapmaları, hakları da değil, hadleri de değil. Bu yıl konuyu yakından takip edip gerektiğinde suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyu önünde ilan ettim” dedi.

Mehmet Yolyapar, konuya ilişkin değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Yeni yıla girerken, kurumsal bir basın kuruluşu olarak giderlerimiz o kadar arttı ki, resmi ilan tarifesine yapılan zam da karşılamaya yetmez. Toplumun, ‘olmazsa olmaz’ saydığı yayın organlarına mutlaka sahip çıkması gerekir. ÇORUM HABER’in de Çorum için ‘olmazsa olmaz’ kurumlardan biri olduğunu hemen herkes biliyor.”

“Her zaman ifade ettiğim üzere, muhafazakâr demokrat, milliyetçi demokrat, liberal demokrat, sosyal demokrat, demokratik sosyalist, tüm demokratlara, tüm Çorum’u sevenlere seslenmek istiyorum: Bu, hiçbir döneme benzemeyen çok zor bir dönem. Çorum’un denge unsuru, Çorum sever, demokrat ÇORUM HABER’e sahip çıkmazsanız, yarın bu nitelikleri taşıyan bir ÇORUM HABER’i yerinde bulamayabilirsiniz.”