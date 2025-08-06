Ankara’da yaşayan Çorumlu Salih Akkaş, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra, yaşamına son verdi.

Edinilen bilgilere göre, Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Salih Akkaş, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı alan eşini Ankara Çankaya’da bıçakla 37 kez yaraladı. Akkaş eşini bıçaklamasının ardından ise evinde iple kendini asarak intihar etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışan Saliha Akkaş ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muhabir: Haber Merkezi