Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar. Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, Memur-Sen’e bağlı sendikaların yöneticileri ile veliler katıldı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş törende yaptığı konuşmada yarışmanın paydaşları olan Çorum Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Şükriye Gökgöz'ün sunumu, Şehit Erol Olçok AİHL Musiki Proje Okulu öğrencilerinin Müzik Öğretmeni Orhan Karaiba yönetimindeki müzik dinletisi ile devam eden törende projede dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı.

Editör: Haber Merkezi