Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun programı kapsamında Ankara – Kırıkkale – Çorum – Samsun Hızlı Tren Projesi'nin önemli bir aşaması daha hayata geçirilecek. Programın ilk durağında, saat 11.00’de Delice – Çorum Etabı Temel Atma Töreni düzenlenecek. Tören, Çorum’un Koparan mevkisinde gerçekleştirilecek. Hızlı tren projesiyle Çorum’un ulaşım altyapısına büyük katkı sağlanması hedefleniyor.

Temel atma töreninin ardından Bakan Uraloğlu, saat 13.30’da Çorum Valiliği’ni ziyaret edecek ve İl Koordinasyon Toplantısı’na katılacak. Ardından saat 15.00’te AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek olan Bakan Uraloğlu, günün son programında saat 16.15’te Çorum Belediyesi’ne ziyarette bulunacak.

Ziyaret kapsamında kentin ulaşım projeleri ve yatırım planları masaya yatırılacak.

Editör: Haber Merkezi