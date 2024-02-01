Akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlandı. Benzin fiyatları tabelalarda zamlı tarifede belirdi. 95 kuruşluk zammın ardından Anadolu’da birçok kentte benzinin fiyatı 40 lirayı aştı. Benzin 40 liranın üzerine çıkarak tarihinin en yüksek satış fiyatını gördü. Kocaeli’de benzinin fiyatı 39 lira 89 kuruş oldu. Motorinin litre fiyatı peş peşe gelen zamlar ile 43 liranın da üzerine yükselerek tarihi rekorunu egale etmeye devam etti.

SON FİYATLAR NE OLDU?

Zam sonrası benzin fiyatları Çorum'da 40,54 TL, İstanbul’da ortalama 39,32 TL, Ankara’da 39,98 TL ve İzmir’de 40,18 TL’ye yükseldi.

ÇORUM

Benzin: 40,54 TL

Motorin: 42,86

LPG (Otogaz): 20,20 TL

ANKARA

Benzin: 39,98 TL

Motorin: 42,35 TL

LPG (Otogaz): 20,29 TL

İSTANBUL

Benzin: 39,23 TL – 39,32 TL

Motorin: 41,55 TL – 41,62 TL

LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

İZMİR

Benzin: 40,18 TL

Motorin: 42,54 TL

LPG (Otogaz): 20,32 TL