Duran D.(50) idaresindeki 34 UV 9699 plakalı hafif ticari araç Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Satı Bocuk'a (75) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşlı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da tüm ulusal bayram kutlamalarına katılan ve bayrak teyze diye anılan Satı Bocuk'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.