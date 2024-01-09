Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, Çorum Belediyesi’nin Turgut Özal İş Merkezi’ndeki işyerleri için açtığı ihaleye girerek, dernek için ofis kiraladı. Mülkiyeti Belediye’ye ait, Yeniyol Mahallesi Gazi 4. Sokak’ta bulunan Turgut Özal İş Merkezi’nde 2. Kat 208 numaralı işyeri, açık teklif usulü artırma yöntemiyle yapılan ihale ile birlikte 3 yıl müddetle kiraya verildi.

İhale, Belediye Binası Konferans Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda yapıldı.İhaleye katılan Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, söz konusu işyerini dernek için kiraladı. Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen kendi hizmet binasına kavuşan Çorum Basın Derneği, önümüzdeki günlerde yeni yerinde hizmete başlayacak.

Dernek binasında ziyaretçi kabulleri ve basın toplantılarının yanı sıra dernek üyesi basın mensuplarının dinlenmesi, çay-kahve içmesi veya haber yazabilmesi için olanak sağlanacak.