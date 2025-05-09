Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolu Yüksek Hızlı Tren İstasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.D. idaresindeki 06 TY 572 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazada, araç sürücüsü T.D. ile eşi C.D. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

Editör: İHA AJANS