Alınan bilgiye göre zihinsel engelli olduğu öğrenilen Can Bektaş (37), Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde bulunan binanın 5. kat balkonundan düştü.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bektaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi acil servisinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Bektaş'ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK