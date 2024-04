Bursa Orhangazi'de temizlik görevlileri, Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi Caddesi üzerinde çöp konteynerini boşaltmak için gittiklerinde karşılaştıkları manzara ile şoka uğradı.

Çöp konteynerlerinin içinde et parçası gören temizlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri et parçalarının ayıya ait olduğunu belirledi.

Et parçalarını atan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlatan polis, bölgeye yakın bir yerde oturan E.K.'nin evinin bahçesinde ayıya ait kafa parçası buldu.

Bahçede bulunan kafa parçası ve çöp konteynerleri içinde bulunan et parçaları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gömülmek üzere götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

