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Osmancık Muhtarlar Derneği Başkanı merhum Faruk Delibaş'ın geçtiğimiz günlerde vefat etmesinin adından boşalan dernek başkanlığı için toplanan yönetimin kurul, aldığı yeni kararla Şükrü Ateş başkan seçildi.

Yeni yönetim, Gecek Köyü Muhtarı Şükrü Ateş başkanlığında, Başkan Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Muharrem Demir, Hamdi Demircan, Yaşar Tezer, İsmail Çil ve Osman Çalış'tan oluştu.

Başkan Ateş; boşalan dernek başkanlığına getirilmesi ile birlikte dernek faaliyetlerinin kaldığı gerden aralıksız devam edeceğini belirterek yeni muhtarlık seçim döneminden itibaren rahmetli başkanımız Faruk Delibaş’ın oğlu Furkan Delibaş için başkanlığı uygun gördüklerinin altını çizdi.