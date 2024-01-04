Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı filmin Paribu Cineverse Kanyon Sinemaları'nda gerçekleştirilen gösterimi sonrası basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan filmin yapımcılarından Hakan Karamahmutoğlu, filmin hazırlığının bir buçuk yıl, çekimlerinin ise yaklaşık 4 ay sürdüğünü belirterek, "Gece gündüz düşündüğümüz, çalıştığımız bir sürecin sonunda muhteşem 2 filmle sizin karşınıza çıktık. İlk filmimiz ile başladığımız bu heyecan dolu süreç, 2. filmimiz ile devam ediyor. Kitaplara, filmlere sığmayan Milli Mücadelemizi anlatmak kolay değildi. Ancak başardık, en çok da bunun karşılığını seyircimizin ilgisiyle aldığımız için mutlu ve gururluyuz." dedi.

Yapımcı Saner Ayar da ilk Atatürk filmi adına Avrupa'da gala yapmak için birçok salon kiraladıklarını aktararak, terör örgütlerinin baskısıyla da tüm ödemelerin kendilerine iade edildiğini söyledi.

Karşılarına birçok sorun çıkmasına ve linç edilmelerine rağmen bu dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığının kendilerine olağanüstü destek verdiğine dikkati çeken Ayar, "Vazgeçmedik, Avrupa'da muazzam bir tanıtım kampanyası yaptık. Bütün Avrupa'da pandemiden sonra en büyük sinema açılışı oldu. Yani tüm vatandaşlarımız Avrupa'da Ata'sına sahip çıktı. Avustralya, Azerbaycan ve Orta Doğu'da vizyona girdik. Bütün bu ülkelerde hiçbir sansüre uğramadan Atatürk'ü sinemalarda gösterdik ve şu anda da birçok ülkede Atatürk filmi gösterilmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ayar, 2. filmin de bütün dünyada vizyona gireceğini vurgulayarak, "Türkiye'de ekonomik koşulların bu kadar zor olduğu, sinema biletlerinin ailelerin bütçelerini zorladığı bir dönemde ilk 70 dakikası Fox TV'de gösterildiği halde bir milyon 700 bin gişe rakamına ulaşarak Türk halkı yanımızda olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Konuşmasında "Benim için bu iki film, gelmiş geçmiş en büyük askerin anlatıldığı muazzam bir eser." değerlendirmesini yapan Ayar, filme katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Filmde Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli ise oyunculuk kariyerinde 14 yılı geride bırakmasına rağmen Atatürk rolünü üstlenmesinden dolayı oyunculuğa ilk başladığı günkü gibi heyecanlı olduğunu söyledi. Herkesin konuşacağını ve eleştirebileceğini bilerek bu projeye başladıklarına işaret eden İynemli, "Hepimiz için doğal bir süreç olmadı. Çok uzun ve çok büyük emekten, çabadan bahsediyorum. Atatürk'ün büyüklüğünü, fikirlerini alıp bir filme, bir hikayeye indirgemek zaten başlı başına meşakkatli bir iş. Bu süreç benim için biraz korkutucuydu. Korkmamak, altında ezilmemek mümkün değildi. Ama bu korkuya yenik düşmek de bize yakışmazdı." dedi.

İynemli, bu yapımla birlikte Atatürk hakkında yeni birçok şey öğrendiğinden bahsederek, kamera arkasında oldukça büyük bir ekibin çalıştığını aktardı.

Filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin de toplantıda bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin hemen ardından bu ay içerisinde 30'a yakın ülkede vizyona gireceği açıklanan Lanistar Media imzalı "Atatürk II" filmi, 1915'ten başlayarak Çanakkale Savaşı'na ve 1919 yılına kadar gelen sürece odaklanıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Zübeyde Hanım karakterini Songül Öden, Enver Paşa'yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne'yi Esra Bilgiç canlandırıyor.

Filmin tarih danışmanları arasında ise Orhan Çekiç, Saadet Özen, Hacı Mehmet Duranoğlu, Tuncel Koç, Kadir Türker Geçer ve Üzeyir Karataş yer alıyor.