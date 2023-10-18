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Çorum’da asansör boşluğuna düşen yaşlı adam itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Olay Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 88 yaşındaki Ahmet B., cadde üzerinde bulunan bir apartmanın asansör boşluğuna düştü.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.