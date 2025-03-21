Çorumlu İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş, programda yaptığı konuşmada, Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. 
Güvenbaş, “Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla bir araya geldik. Hep birlikte şehrimizi, ülkemizi ve insanımızı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız, Çorum-Antalya sevdasını birlikte gerçekleştirmek” ifadelerini kullandı.
Katılımcılar, iftarın ardından birbirleriyle sohbet ederek Ramazan'ın huzurunu ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı.
İftar programına bir dönem Çorum Valiliği görevinde bulunan Vali-Mülkiye Başmüfettişi Zülkif Dağlı, Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Çorumlu iş insanları ve çok sayıda Çorumlu vatandaş katıldı.

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Editör: İHA AJANS